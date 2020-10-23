عمرو منسى فى افتتاح الجونة: نجاح بطولة الإسكواش ساهم فى إقامة مهرجان قوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، أن أحد الأسباب التى أدت لظهور وخلق مهرجان الجونة هو نجاح بطولة الإسكواش التي تقام في الجونة بشكل سنوى، قائلا: "نجاح بطولة الإسكواش بشرت إن الجونة تستطيع أن تقيم مهرجانا مهما مثل الجونة السينمائي". وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى. والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

عمرو منسى

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