شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان فى افتتاح مهرجان الجونة: أنا أعمل أى حاجة كأنثى إلا الطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميس حمدان، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، والذى تنطلق فعالياته فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة دورته الـ4، إنها تجد السوشيال ميديا مؤثرة بشكل كبير، لذلك تشارك معجبيها كل ما تقوم به، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، والتى أتاحت وقتا أكثر لها.

وأضافت ميس حمدان أنها يمكن أن تجرى أى شىء إلا أن تقوم بالطبخ قائلة: "أنا أعمل كل حاجة إلا إنى أطبخ، الطبخ دا حاجة وحشة أوى".

وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى. وهو فيلم للمخرجة كوثر بن هنية التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.



