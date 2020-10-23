شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى فى افتتاح مهرجان الجونة عن سنة 2020: الحياة حلوة وبحضر لمسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ياسمين صبرى، خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ياسمين صبرى أنها تحب تقديم المسلسلات التى تهتم بمشاكل المرأة، مضيفة أنها تعتبر سنة 2020 سنةً سعيدة عليها قائلة: "الحياة حلوة".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى. والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو. الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلان إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا. ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.















