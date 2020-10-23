شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية آديل تتألق فى الفيديو الدعائي لبرنامج "Saturday Night Live".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية آديل في أحدث ظهور لها خلال استضافتها في برنامج Saturday Night Live، حيث ظهرت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا في مقطع فيديو قصير للترويج للبرنامج جنبًا إلى جنب مع المغنية وكاتبة الأغاني HER التي ستكون ضيفًا، إضافة إلى الممثلة كيت ماكينون.

وأثار الفيديو الدعائي للنجمة العالمية آديل في برنامج Saturday Night Live، إعجاب آلاف المتابعين، حيث ظهرت فيه أديل وهي تقول "مرحبًا ، أنا أديل وأنا أستضيف ساترداي نايت لايف هذا الأسبوع مع الضيفة الموسيقية HER"، حسبما ذكر موقع "metro".

واستعدت النجمة العالمية آديل حاليا للحلقة التى ستقدمها من البرنامج الكوميدى "Saturday Night Live"، الذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والحلقة ستعرض يوم 24 أكتوبر الجارى، وتم اختيار H.E.R كضيف موسيقى بالحفل، حيث تتحول آديل لمذيعة لأول مرة وهو ما كشفته مؤخرا النجمة الشهيرة.

وكشف القائمون على "Saturday Night Live" عن صورة لآديل خلال استعدادها للحلقة و ذلك كنوع من إثارة فضول المشاهدين ، فقد ظهرت النجمة العالمية بالصورة باطلالة مبهرة وأنيقة ، فكانت ترتدى ملابس "جينز" كاملة، إضافة الى قناع من أجل الوقاية من فيروس كورونا " COVID-19 " الذى هدد العالم و كانت النجمة الشهيرة تضع كل تركيزها فى " سكريبت " الحلقة.

يذكر أن آديل أكدت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" منذ بدء الإعلان عن تقديمها الحلقة أنها متحمسة جدا لهذه الخطوة لكنها أيضا تشعر بحالة من الخوف الشديد، وهى الخطوة التى كانت تتمنى اخذها منذ فترة طويلة إلا أن كل مرة الوقت لم يكن مناسبا.



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الفنانة أديل