شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا لويس دريفوس تؤكد دعمها لـ جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الممثلة الأمريكية جوليا لويس دريفوس ذكرياتها مع المرشح الرئاسي الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، حينما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي في العام 2017، مؤكدة دعما له فى الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر بالولايات المتحدة.

وتطرقت جوليا لويس دريفوس الحاصلة على جائزة إيمي 11 مرة، المكالمة الهاتفية التي تلقتها من جو بايدن ووصفتها بـ"المدروسة بشكل مذهل" حينما تلقتها بعد فترة وجيزة من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في عام 2017.



جوليا لويس دريفوس مع جو بايدن

وقالت جوليا لويس دريفوس في برنامج The Tonight Show : "لقد كان الأمر أبعد من ذلك من حيث اللطف، في الواقع كان الأمر مدروسًا بشكل مذهل.. بالمناسبة لم أتمكن من إبعاده عن الهاتف كنت مثل.. أليس عليك أن تدير البلاد؟"لكنه أراد حقًا التحدث معي حول خطتي الطبية وكيف كنت سأفعل ذلك".

وتابعت: "لقد كان جميلا بشكل لا يصدق ولا داعي لقول ذلك، هذا بالتأكيد ليس السبب في حصوله على دعمي لكنه يرمز إلى التفكر واللطف اللذين يشكلان جزءًا من شخصيته والتي تفتقد بشدة الآن في البيت الأبيض".



جوليا لويس دريفوس خلال البرنامج

وأوضحت جوليا - التي أصبحت خالية من السرطان بعد 13 شهرًا - أن نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا كان "على اتصال جيد جدًا " بعلاجات السرطان بعد وفاة ابنه بو ، البالغ من العمر 46 عامًا من سرطان الدماغ في عام 2015.