شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم فى افتتاح الجونة السينمائى: أنا ممثل ولا أسعى لتقديم البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الشاب إسلام إبراهيم، خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، إنه يفضل ويحب التمثيل أكثر من تقديم البرنامج، وأنه لا يسعى للبرامج إلا إذا تواجدت فكرة مميزة، قائلا: "أنا ممثل بالأساس وليس مذيعا".

وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.