شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف "النهاردة يوم جميل" بعد شفاء محمود الليثى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد صناع فيلم "النهاردة يوم جميل" لاستئناف تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد شفاء الفنان محمود الليثى من فيروس كورونا الذى أعلن إصابته به مؤخراً، حيث توقف الفيلم فور إصابته بالفيروس، على أن يعود التصوير والانتهاء من الأسبوع المتبقى فى أحداثه.

وأعلن محمود الليثى سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد له ولزوجته ووالدته منذ أيام، موجها الشكر لكل من دعمه ودعا له بهذه الفترة الصعبة بعد كتابته عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن حالته وحالة أسرته، قائلا "فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا".

فيلم "النهارده يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" قبل تغيير اسمه، ووضع صناعة خطة لعرضه فى المهرجانات السينمائية بعد الانتهاء من تصويره وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائية.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف.