شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هدى المفتى فى إطلالة جريئة لها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث ارتدت فستانا باللون الأوف وايت مفتوح بشكل ملفت للغاية من الأسفل وترتدي من أسفله جيب قصير باللون الأحمر.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.





والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.