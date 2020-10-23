اللبنانية هيلدا خليفة تتألق بالأخضر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية هيلدا خليفة، مقدمة الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وهي في كامل أناقتها بالفستان بالأخضر الممزوج بالكثير من التصميمات.
والتقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجمة اللبنانية على السجادة الحمراء فى اللحظات الأولى لانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان الذي يستقبل عددا كبيرا من النجوم والمشاهير في مصر والعالم العربي.
هيلدا
وكان الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي نشر عبر موقع إنستجرام، بوست يظهر هيلدا وهى تعلن عن تقديمها للحفل الافتتاحى، مصحوبا بتعليق: "المذيعة المشهورة هيلدا خليفة جاهزة ومتشوقة للانضمام إلى الجونة يوم الجمعة كمضيف لحفل افتتاح GFF20".
وقالت "مبسوطة كتير ومحمسة لأن قريبا هشوفكم في الجونة بمصر، هقدم سهرة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في النسخة الرابعة.. أكيد هيكون مهرجان مميز ومختلف عن بقية السنين راح يكون فيه قصص جميلة وممتعة، لو في الجونة أتمنى اشوفكم، ولو لأ اتمنى تتابعوا كل الأحداث".
وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.
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