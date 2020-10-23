شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية هيلدا خليفة تتألق بالأخضر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية هيلدا خليفة، مقدمة الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وهي في كامل أناقتها بالفستان بالأخضر الممزوج بالكثير من التصميمات.

والتقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجمة اللبنانية على السجادة الحمراء فى اللحظات الأولى لانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان الذي يستقبل عددا كبيرا من النجوم والمشاهير في مصر والعالم العربي.



هيلدا

وكان الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي نشر عبر موقع إنستجرام، بوست يظهر هيلدا وهى تعلن عن تقديمها للحفل الافتتاحى، مصحوبا بتعليق: "المذيعة المشهورة هيلدا خليفة جاهزة ومتشوقة للانضمام إلى الجونة يوم الجمعة كمضيف لحفل افتتاح GFF20".

وقالت "مبسوطة كتير ومحمسة لأن قريبا هشوفكم في الجونة بمصر، هقدم سهرة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في النسخة الرابعة.. أكيد هيكون مهرجان مميز ومختلف عن بقية السنين راح يكون فيه قصص جميلة وممتعة، لو في الجونة أتمنى اشوفكم، ولو لأ اتمنى تتابعوا كل الأحداث".