شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس فى افتتاح الجونة: تحدينا كورونا وأقمنا رابع دورات المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن مصر استطاعت أن تتحدى فيروس كورونا، في كل المجالات، لذلك كان عليًا إقامة الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة فى ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كانت مرحبة بذلك.

وأضاف ساويرس أن هناك نية لإقامة مهرجان الجونة للموسيقى، وهو بالفعل ما زال على الخريطة، لكن لن يقام قريبا لأنه يحتاج لميزانية ضخمة جدا.