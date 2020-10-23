شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة بشرى الأنظار اليها في ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بعد ارتدائها فستانا باللون التركواز المكشوف من منطقة الصدر وممزوج بجزء على الأكتاف والأذرع.









وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.