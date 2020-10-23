محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة بشرى على التأكيد على أهمية ارتداء الحضور وممثلي وسائل الإعلام الكمامة في فعاليات حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال ارتداء كمامة بنفس لون فستانها، والإشارة إليها.

وشهد الحفل حضور "مي سليم، جمال سليمان، محمد الصغير مصفف الشعر الشهير، إنجي المقدم، أمجد أبو العلاء، انتشال التميمي، تارا عماد، أنسي أبو سيف مصمم الديكور، الإعلامية لميس الحديدي، الناقد طارق الشناوي".

المهرجان تنطلق فعالياته اليوم الجمعة 23 أكتوبر وتستمر حتى 31 من نفس الشهر، ويعرض كفيلم افتتاح الدورة الرابعة "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بشرى تؤكد على أهمية ارتداء الكمامة.. ونجمات الفن يخطفن الأنظار في افتتاح "الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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