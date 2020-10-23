أحمد السقا مع زوجته على السجادة الحمراء ويعلن سعادته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعرب الفنان أحمد السقا، عن سعادته لحضوره حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وقال السقا، خلال تصريحات لقناة ON E: "المهرجان يساعد على تبادل ثقافات سينمائية مختلفة، ويمثل رواجا للسينما المصرية، بيخلي الجزء الآخر من العالم يعرفونا"

أضاف: "أنا سعيد جدا إن المهرجان اتعمل السنادي، بس ده لا ينفي إن كل الناس تاخد حذرها، وكمان تكريمات المهرجان هذا العام في محلها، سعيد بتكريم أساتذة وزملاء، وهذه التكريمات تمثل دافع كبير للفنان".

وحضر السقا وبصحبته زوجته الإعلامية مها الصغير.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام، النجمة رانيا يوسف والتي ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة كعادتها، آسر ياسين وأسرته، جومانا مراد وزوجها، باسل خياط، إسلام إبراهيم ودنيا ماهر، إذ ظهر الثنائي الأخير معا، وغيرهم.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.