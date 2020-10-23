خالد الصاوي:"أهدى تكريمي بمهرجان الجونة للراحل خالد صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان القدير خالد الصاوي، إنه يهدي تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لروح الفنان الراحل خالد صالح.
وتابع الصاوي:"الجايزة دي بتمثلي كتير لأني بحب مهرجان الجونة وبحترمه، وحضرت مهرجانات كتير في مصر وبره مصر، وشفت أحيانا بيبقى فيه مجاملات كتير بالمهرجانات سواء لممثلين أو أفلام، لكن مهرجان الجونة بعيد عن الحاجات دي، ومتشرف بالتكريم ده من المهرجان".
وأضاف: "مهرجان الجونة ثابت نفسه وبحبه جدًا لأنه ماشي بثبات، وحزين على مهرجان القاهرة السينمائي ولكن بدأ يرجع تاني بوجود المنتج محمد حفظي، وبوجه الشكر لكل حد مهتم بالمهرجانات سواء الصحة أو السياحة أو غيرهم".
ويكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الفنان خالد الصاوي بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية، والقدرة على تقديم كل شخصية.
يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.
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