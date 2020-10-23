عمر السعيد: "أتمنى تكريم محمود عبد العزيز في الدورة الخامسة للجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعرب الفنان عمر السعيد، عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.
وقال السعيد، إن إقامة المهرجان في ظل وجود وباء كورونا، يعني أن الحياة لا تتوقف، وإننا لازم نتعايش مع كورونا.
وتابع، أن مسلسل"ليه لأ" عرض على منصة كبيرة مثل شاهد، وكان في صالحه العرض بعيدًا عن رمضان، مضيفًا أنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها عن دوره بمسلسل"أسود فاتح" الذي شهد عدة أحداث خلال تصويره في لبنان.
وأضاف، أنه يرشح الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، لتكريمه في العام المقبل بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة.
يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.
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