محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام للمرة الأولى في مركز المؤتمرات منذ انطلاقه في 2017، حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

ومن بين الحضور: الفنان جمال سليمان، الفنان باسل خياط، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة جومانا مراد، المخرج تامر عشري، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة دنيا ماهر.

المهرجان تنطلق فعاليات دورته الرابعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه، ومن المقرر عرض فيلم الرجل الذي باع ظهره، للمخرجة كوثر بن هنية كفيلم افتتاح الدورة الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رانيا يوسف وجومانا مراد وجمال سليمان بين حضور افتتاح "الجونة السينمائي 4" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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