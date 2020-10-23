نجيب ساويرس من مهرجان الجونة: "محتاجين نفرح في الظروف دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعرب المهندس نجيب ساويرس، عن سعادته وأمنياته نجاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق مساء الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وقال ساويرس، في تصريحات لقناة ON E: "المهرجان أضاف للسينما المصرية الكثير، وأكد لنا أننا كمصريين نقدر ننتج ونقدم حاجة مبدعة وعظيمة وتنظيم رائع، ونقدر نقنع نجوم العالم أنهم يجوا عندنا، ونستفيد من جمال الجونة في ذلك".

أضاف: "نجوم العالم اللي بيجوا هنا عارفين جمال الجونة، وسهل يجوا مرة تانية لأنها مدينة جميلة وحلوة، وكل أفلام المهرجان الجديدة حلوة، وأنا عاشق للسينما والأفلام، وإحنا محتاجين نفرح في الظروف دي بسبب كورونا".

"تويتر بيمثلك إيه؟".. سُئل ساويرس فأجاب: "فرصة واختراع عظيم لأنك ممكن تتكلم مع ملايين في نفس اللحظة".

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.