ياسمين صبري تخطف الأنظار وتغني "الحياة حلوة" من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن سعادتها بحضور افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وقالت صبري، في تصريحات لقناة ON E: "أنا بقرأ حاجات لشهر رمضان حاليا، لكن السينما لسه خاصةً وأن الأوضاع السينمائية غير مستقرة".

وعن موقفها من الأعمال التي تُعرض منصات رقمية، قالت: "أكيد هعمل الأعمال دي لأنها القادمة".

تابعت عن الموضوعات التي تتمنى تقديمها: "أنا بحب المرأة.. بحب الحاجات اللي الست بتمر بيها كل يوم".

وعن شعار تختاره لعام 2020؛ قامت ياسمين بغناء "الحياة حلوة"، معقبة: "ده حقيقي بجد".

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.