الأمير هاري وميغان ماركل يواجهان خطراً كبيراً في منزلهما الجديد بسانتا باربارا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - مازالت الصحافة تطارد الثنائي الملكي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل رغم مغادرتهما بريطانيا إلى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى لوس أنجلوس ثم إلى سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا،مقر معظم نجوم ومشاهير هوليوود،وتشكك الصحافة بحسن اختيار دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري "36 عاماً" ،وزوجته الأمريكية ميغان ماركل"39 عاماً" مقر سكنهما الجديد بكاليفورنيا عبر نشرها تقارير تشير إلى وجود أخطار محدقة بهما.



رصد دب مفترس قرب منزل الأمير هاري الجديد

الأمير هاري وزوجته ميغان وابنه آرتشي

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إذ يواجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما الصغير آرتشي خطراً كبيراً على حياتهم بسبب وجود "دب مفترس" أسود اللون، تم رصده بالقرب من قصرهما الفاخر الكائن على تلال مونتيسيتو في مدينة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي اشتراه الثنائي الملكي بقرض بنكي بقيمة 11 مليون جنيه استرليني ما يساوي أكثر من 14 مليون دولار في 18 يونيو-حزيران الماضي،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإسماك والحياة البرية تيم دالي، أن الدب انجذب إلى المنطقة بسبب أقفاص الدجاج التي يمتلكها جيران هاري وميغان الأثرياء في مونتيسيتو، حيث صورت كاميرات المراقبة الدب وهو يهاجم الطيور ويغزو صناديق القمامة.

وتقول إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا إن الدب يبحث عن الطعام ويشكل خطراً كبيراً على الحياة.

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قصر فاخر لكن موقعه خطر



رغم هذا التحذير،القصر الفاخر يحظى بإعجاب الثنائي الملكي هاري وميغان،ولن يثنيهما هذا التحذير من الإستمرار في الإقامة فيه بعد شرائهما له بمبلغ باهظ،وهو قصر واسع جداً،مكون من تسع غرف نوم،و16 حماماً،وصالونات وحوض سباحة وحديقة مترامية الأطراف،وجعلهم جيراناً لعدد من المشاهير من بينهم: صديقتهما المقربة قطب الإعلام المليارديرة الشهيرة أوبرا وينفري،والممثل روب لوي،وإلين دي جينيريس.

بعد مرور فترة على انتقال الثنائي الملكي هاري وميغان في يوليو- تموز الماضي،إلى قصرهما الفاخر الجديد ،تم الإبلاغ من إدارة حماية البرية عن رصد الدب المفترس الأسود لأول مرة على بعد أمتار قليلة من منزل الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.