لحظات مع النجوم: نانسي عجرم أم البنات والزوجة المثالية تعيش النجومية "بحساب"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - أن يتابعك أكثر من 29 مليون شخص عبر إنستقرام، فهذه محنة بقدر ما هي منحة، وهذا بالضبط ما يحكم حساب النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فهي تتعامل مع كل صورة وكلمة بحساسية تحافظ على مكانتها كواحدة من نجمات الصف الأول للغناء العربي، وبنفس الوقت تزيد الارتباط بينها وبين هذا العدد الغفير من المتابعين من عدة دول عربية، ولهذا لن تجد بين منشورات نانسي البالغة 3,620 منشورا، أية إشارة ولو عابرة لموضوعات تثير الحساسية الدينية أو السياسية، وانحيازها الوطني لبلدها لبنان فقط، ولا مكان للأحزان، فكل منشورات نعي النجوم يتم ترحيلها إلى حسابها بموقع تويتر، عدا مرة واحدة جاءت بمناسبة رحيل المطربة شادية، واللافت أن نانسي تتقاسم نجوميتها مع "أحلى الكائنات" بناتها، وتظهر غرامها علنا لزوجها، كما تتكتم تفاصيل حياتها الخاصة فلا تتجاوز صورها داخل منزلها حدود "غرفة الاستقبال"، كما لا تظهر بمجوهرات تثير الغيرة، ولا سيارات تستوجب الحسد، وإنما "أناقة" تستحق الإعجاب، ونظرات عين بات كل متابع لها يعرف معناها.

بنات نانسي عجرم يقاسمنها الشهرة والنجومية

في فترة العزل الصحي المفروض على لبنان بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، نشطت نانسي عجرم لنشر عدة صور تقاوم بها الملل، ومنها جلسة تصوير في أحدث منشوراتها، قالت إنها التقطت من أجواء الطبيعة في لبنان، حيث تقوم نانسي بجولات سريعة دون اختلاط بأحد.

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سايرت النجمة نانسي عجرم ظاهرة دعم نجوم الفن للمنتخبات الوطنية العربية لكرة القدم في المنافسات القارية والدولية، لبعض الوقت كما دعمت بعض الدول العربية في أزماتها، ولكنها توقفت عن تقديم هذا الدعم منذ فترة طويلة منعا لتحويل حسابها لساحة صراعات سياسية، وصارت تدعم بلادها لبنان وفقط ودون الخوض في تفاصيل مربكة، وآخر منشور لها كان تقديم أغنية "إلي بيروت الأنثى" للشاعر نزار قباني.

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نانسي عجرم واحدة من أكثر النجمات العربية تعاقدا على تسويق المنتجات الفاخرة في مجال الأزياء والمكياج والمجوهرات وحتى الأثاث، وهي بنفس الوقت الأكثر ذكاء، فلن تجد لها إعلانا واحدا مباشرا عن منتج بعينه، ولكن كل صورة لها تمثل تسويقا لاسمها وشكلها، وهذا ما فعلته عندما تم اختيارها لتقديم أول بث مباشر عبر تطبيق التيك توك.

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نصف المتابعين لحساب نانسي عجرم على إنستقرام من المغرومين بفنها وجمالها أو الباحثات عن اقتباس طريقتها في اختيار اطلالاتها، ولكن النصف الآخر من المتابعين لها كأم، دعمت طوال الوقت إنجاب البنات، وجعلته خبرا سعيدا في كل بيت، مع الظهور المتتالي لها برفقة بناتها ايلا وميلا وليا.

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نانسي عجرم صاحبة أغنية "يا بنات يا بنات"، صدقت عندما قالت في أغنيتها: اللى مخلفش بنات مشبعشى من الحنيه، ولاداقش الحلويات، حلوه الايام فى عينيا، علشان خلفت بنيه، ولا شوفت الارض اتهدت، ولا مالت الحيطه عليا، والملاحظ أن أعلى نسبة تفاعل مع صور نانسي محسومة لصالح صورها مع بناتها مثل هذا المنشور الذي نال مليون علامة إعجاب.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Apr 5, 2020 at 7:03am PDT

أزمة قتيل فيلا نانسي عجرم، تكاد تكون أصعب المطبات في حياتها، خاصة مع استغلال البعض لغموض بعض التفاصيل من أجل شن الهجوم على عائلة نانسي، ولكن الأخيرة مرت من الأزمة بالتزام شعارها في الحياة "البساطة"، فقد نشرت عدة صور لها برفقة أطفالها بعد الموقف العصيب، وكانت ملامح الخوف المرسومة على وجوههم مع رسائل نانسي القصيرة كافية لإطفاء نار الفتنة سريعا.

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دعم نانسي لزوجها فادي في الأزمة، ليس وليد اللحظة، وصدقه الجمهور لأن تاريخ الغرام بين الطرفين قديم وموثق، وحرصت نانسي دوما على إظهار زوجها كمثل أعلى، وعلى تأكيد ان نجوميتها تتضاءل أمام عشقها له، وكانت دائمة الاحتفال باي مناسبة سعيدة تجمعهما.

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الحب تصنعه التفاصيل الصغيرة، وهذا ما تدركه النجمة نانسي عجرم التي اختارت التواصل مع جمهورها ببساطة ودون تعالي، وكل فترة تنشر تفصيلة صغيرة لتذكرهم بأنها ليست أفضل منهم بل تعيش مثلهم، مثلما تفعل بنشر صورها من داخل الطائرة بمقعد عادي ودون استعراض طائرات خاصة، أو نشر صور لها وهي تتناول قطعة كرواسون مع مشروب خفيف، أو تكشف عن بساطتها مع العاملين في كواليس أعمالها الفنية وبرامج المسابقات.

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نانسي عجرم بلا أصدقاء تقريبا على انستقرام، والصور المشتركة لها مع نجوم الفن، تكون للترويج لأعمالها الفنية فقط، مثل الصور المنشورة لها من كواليس "ذا فويس للأطفال"، كما يأتي ظهور أفراد العائلة حصرا لوالدتها وشقيقتها فقط.

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المؤكد ان نانسي عجرم تحافظ على رشاقتها بالخضوع لتدريبات رياضية ولكنك لن تجد صورة أو مقطع فيديو واحد لها وهي تمارس هذه التدريبات، والهواية الوحيدة المعلنة لها هي عزف البيانو، وقديما كانت تمتلك كلب من نوع الجريفون الفرنسي اسمه أثار جدلا بعدما ضاع من المنزل، واحتفل عشاق نانسي عجرم معها بعد عودته إلى البيت واختفت أخباره منذ عامين تقريبا.

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بعض نجمات الفن في العالم العربي قررن اللجوء لاقتباس مقولات التنمية البشرية وتخصيص منصاتهن على إنستقرام، لتوعية ونصح المتابعين، ولكن نانسي عجرم لا تخرج عن الخط المرسوم لها بعناية، فهي لا تدعي الحكمة، ولا الفلسفة، ونصائحها البسيطة أغلبها غير مباشرة وتتمثل في الاعتماد على الفاكهة كمصدر للرشاقة والجمال، وكانت قديما تنشر الكثير من الصور لأطباق الفراولة والتفاح والكيوي.

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