شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: صعوبة الإنتاج هذا العام سبب عدم مشاركة فيلم مصرى بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة، والذى تنطلق فعاليات دورته الـ 4 بعد قليل، أن عدم وجود فيلم مصري روائي طويل خلال هذه الدورة يرجع إلى صعوبة ظروف الإنتاج هذا العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأفلام تقدم للمشاركة، لكنها لم تكن بمستوي المهرجان المعتاد عليه.

وأضاف رمسيس أن أهم أفلام هذا العام ستكون موجودة في المهرجان من أفلام حملت شعار مهرجان كان وتورونتو وعدد أخر من أهم المهرجانات.

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وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.