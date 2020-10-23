إميليا كلارك تحتفل بعيد ميلادها الـ34 بالقفز من طائرة "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة العالمية البريطانية إميليا كلارك بعيد ميلادها الـ 34، اليوم الجمعة، على طريقتها الخاصة، حيث حاولت التخلص من خوف التقدم في العمر من خلال قفزها من الطائرة في تجربة وصفتها بالأكثر إثارة.

وشاركت الممثلة إميليا كلارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها في عيد ميلادها بعد قفزها من الطائرة معلقة: "ما الذي يمكن أن يضاهي الرعب الوجودي العميق لعيد ميلاد آخر؟.. ما هو القفز من طائرة ملعونة".



إميليا كلارك تحتفل بعيد ميلادها الـ34 بالقفز من الطائرة

من ناحية أخرى، شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بصحبة كلبها تيد وهى تتغزل فى كلبها الذى دائم الظهور معها.

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إميليا كلارك تحتفل بعيد ميلادها الـ34

وكانت عدسات المصورين التقطت ظهور النجمة العالمية إميليا كلارك، منذ عدة أسابيع، وهى تقضى إجازتها على شواطئ إيطاليا مع أصدقائها، وفقدت أم التنانين وزنها بشكل ملحوظ فى الصور التى التقطت لها برفقة أصدقائها، حيث بدت وأنها تحضر لدور جديد يتطلب منها فقدان وزنها. وبالرغم من قضائها لعطلتها على شاطئ أمالفى فى إيطاليا، إلا أن أم التنانين لم تتغاض عن اتباعها لتعليمات السلامة وارتدت كمامتها الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت النجمة صاحبة 34 عاماً فى الصور وهى ترتدى جينيز قصير للغاية، وهو ما أبرز فقدانها للوزن بشكل كبير من منطقة الخصر والقدم.



إميليا كلارك مع اسرتها