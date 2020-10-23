شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد من مهرجان الجونة: فرحانة بتواجدى للمرة الأولى والحمل كان تاعبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة جومانا مراد أنها سعيدة بتواجدها في مهرجان الجونة للمرة الأولي في دورته الـ 4، خلال تواجدها علي السجادة الحمراء برفقة زوجها، كما كشفت أنها كانت حامل فى الشهور الأولي بتوأمها وهي تصور مسلسل "خيانة عهد".

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وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.