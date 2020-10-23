شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى الدولى.. وتوافد النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن المشاركين فى مهرجان الجونة السينمائى، مساء اليوم الجمعة، على حفل افتتاح المهرجان فى دورته الرابعة، والتى تستمر فعالياتها حتى يوم 31 أكتوبر.

وينشر ”الخليج 365” أول صور من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الدولى وتألق النجوم على السجادة الحمراء.

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ويذكر أن القائمين على مهرجان الجونة قد حرصوا على الاحتفاء بنجوم رحلوا عن عالمنا تحت شعار "نجوم في السماء"، وذلك من خلال بروش مميز عليه صورة أكثر من نجم، بينهم نجمتان تركا صدمة كبرى بعدما تُوفيا هذا العام 2020، وهما الفنانتان رجاء الجداوى وشويكار، في لافتة مميزة من صناع المهرجان، مثلما يظهر خلال الصور التي تواجدت داخل الحقيبة التي يتم توزيعها على النجوم.