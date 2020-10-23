شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وشويكار يزينان مهرجان الجونة تحت شعار "نجوم فى السماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص القائمون على مهرجان الجونة على الاحتفاء بنجوم رحلوا عن عالمنا تحت شعار "نجوم في السماء"، وذلك من خلال بروش مميز عليه صورة أكثر من نجم بينهم نجمتان تركا صدمة كبرى بعدما تُوفيا هذا العام 2020، وهما الفنانتان رجاء الجداوي وشويكار، في لافتة إيجابية من صناع المهرجان مثلما يظهر خلال الصور التي تواجدت داخل الحقيبة التي يتم توزيعها على النجوم.



رجاء الجداوى

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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نجوم فى السماء

وتنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.