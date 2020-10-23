شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد جديد لطرح فيلم "Candyman".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تغيير مواعيد إصداره أكثر من مرة، أعلن صناع فيلم "Candyman" أن موعد طرحه الجديد سيكون في 27 أغسطس 2021، وفي هذا السياق قالت كاتبة الفيلم نيا داكوستا على تويتر "لقد صنعنا" Candyman "ليتم مشاهدته في السينمات، فالفيلم يدور حول المجتمع وقصصه، وكيف يشكلون بعضهم البعض وكيف يشكلوننا، ومشاهدة الفيلم في السينمات يتعلق بالتجربة الجماعية للصدمة والفرح والمعاناة والانتصار والقصص التي نرويها من حولها ".



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وكانت قد أكدت مصادر مطلعة حسب موقع hollywoodreporter أن قرار تأجيل Candyman تم اتخاذه بشكل مباشر من قبل MGM و Universal ، ويقول أحد كبار التنفيذيين في الاستوديو: "المزيد والمزيد من صانعي الأفلام يجرون هذه المحادثات فهناك الكثير من الالتباس..آمل أن نكون في مكان أفضل في نوفمبر وديسمبر"، في حين أظهر استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث الوطنية في منتصف سبتمبر أن ما يقرب من نصف رواد السينما ظلوا متوترين بشأن عودة فتح دور العرض.

ومن جانبها قالت شركة الانتاج Monkeypaw ، في تصريح لـ THR ، إن صانعي فيلم Candyman يريدون بشدة إصدارًا سينمائيا للفيلم ، وهذا هو سبب تأجيله إلى عام 2021، فتجربة الجمهور الجماعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Candyman ، وفي الوقت الحالي ، هذا غير متاح للجميع بسبب قيود السعة ودور العرض المغلقة وانتهت الشركة تصريحها بـ " نحن ببساطة ننتظر الوقت الذي يمكن لجميع عشاق الرعب الاستمتاع بهذه التجربة ".