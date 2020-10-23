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شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطرح برومو ترويجى قصير لمسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجي" أول برومو من مسلسل "خيط حرير" للنجمة مي عز الدين، وظهرت فيه داخل طائرة خاصة في جو من التشويق والغموض والإثارة، وذلك قبل طرحه علي الفضائيات خلال الفترة المقبلة.
"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
مى عز الدين
العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.
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