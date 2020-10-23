شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردنى بدون جمهور فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني لعام 2020 ، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، وذلك في المركز الثقافي الملكي، على أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 28 أكتوبر 2020، بدون جمهور.



مهرجان الاغنية الاردنى

وأكد مدير المهرجان أيمن سماوي فى بيان أن مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني يهدف إلى دعم الفنانين الذين تعرضوا لظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة ودعمها، وتشجيع الفنانين والموسيقيين والمشاريع الموسيقية والتعريف بالفنان الأردني من خلال الرسائل الجمالية والموسيقية البليغة التي يوجهها المهرجان الى العالم.

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مهرجان الموسيقى والاغنية الاردنى

وأضاف بأن الرسالة من المهرجان تتمثل –على حد قوله- اننا قادرون على التأقلم رغم الظروف التي فرضت علينا بسبب جائحة كورونا، وتعزيز أهداف المهرجان في الترويج للأردن والتعريف بالفنان الأردني محليا وعربيا ، ليشكل هذا المهرجان نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني.

كما يركز مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020، على ثلاثة أمور، هي : مسابقة الأغنية الأردنية المتكاملة، ومسابقة العزف المنفرد على آلة العود، ودعم المشاريع الموسيقية ويعزز المنافسة الحقيقية بين المتقدمين، وتقديم جيل جديد من الفنانين الذين يمتلكون الموهبة في ظل الشروط الفنية التي وضعتها اللجنة العليا واللجان الفنية الخاصة بالتقييم حسب التخصصات.

وسيتم نقل حفل انطلاق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020 عبر شاشة التلفزيون الأردني ، ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حرصت ادارة المهرجان على تطبيق نظام التباعد الاجتماعي خلال حفل انطلاقة المهرجان وحتى يوم ختام الفعاليات الذي سيتم فيه الإعلان عن اسماء الفنانين الفائزين.