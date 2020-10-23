شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين فى صورة من أمام مقبرة والدها وتطلب الدعاء للفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على الدعاء لوالدها من أمام مقبرته مؤخراً، وذلك بعدما نشرت صورة لها من أمام مدفنه، وعلقت عليها بكتابة : "كنت عند بابي النهارده، .. اللهم ارزقه الجنه واجعله ممن قلت فيهم "فارحين بما آتاهم الله من فضله"، ثم استرسلت في الدعاء له طالبة من متابعيها الدعوات لروح والدها".



رانيا محمود ياسين امام مقبرة والدها

وكانت حسمت الفنانة رانيا محمود ياسين الجدل بخصوص إصابة والدها الفنان الراحل محمود ياسين بمرض الزهايمر قبل وفاته، وذلك حينما ردت على أحد متابعيها في التعليقات مؤخراً حول هذا الأمر بكتابة كلمات وضحت فيها الموضوع بشكل كامل حيث كتبت:"أبويا كان عنده الله يرحمه درجه خفيفة من درجات الزهايمر بمعني إنه كان عنده ضعف في ذاكرته القريبة لأنه لآخر لحظه فاكرنا كلنا".

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وأضافت رانيا قائلة: "عارفين هو مين بيعرب الكلمة لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها، وعلشان كدة أميرة يا حبيتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها لأن الناس كانت فاهمة إن المرض متمكن منه، وده مش حقيقي خالص والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده للتوضيح فقط، وادعوله وأدعولى يربط على قلبى وقلب أسرتى كلها".

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، قد أوضحت أنه لا صحة لما تداوله فيما يتعلق بانفعال رانيا محمود ياسين عليها فى عزاء الراحل محمود ياسين، حيث قالت أميرة عبر حسابها على فيس بوك "من كام يوم اتكتب إن في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش أصل من الصحة وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه أن رانيا منفعلة لكن الحقيقة أن رانيا كانت منفعلة علشانى مش عليا وأنا ورانيا لسه قافلين مع بعض التليفون وبنسأل بعض وهو إيه اللى بيحصل ده".

من جانبها علقت رانيا محمود ياسين على الأمر قائلة، "صحيح أنا مش رايقة للرد على اللى اتقال بافتراء الأسبوع الماضى لأن حزني مش مخلينى أفكر في حاجه غير بابى، لكن شكرا يا أميرة إنك وضحتى للناس الحقيقة وإنى كنت زعلانة علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكى لما كتبتى بوست وإني مكنتش زعلانه منك لكن عليكى، ربنا يهدي الناس الغريبة".

واستشهدت رانيا محمود ياسين بالآية القرآنية "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".