شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم السبت تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم إضافتها على حكايات العمل الذى تم تصوير وعرض 5 حكايات منه، وينطلق عرض السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض اليوم أيضاً على قناة ‪dmc‬، لتصبح حكايات المسلسل 7 بعدما كان مقرر تقديمه فى ستة فقط.

"ربع قيراط" قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر بدء عرض حلقات هذه الحكاية يوم السبت 7 نوفمبر المقبل.

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ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة مقرر عرضها السبت المقبل بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.