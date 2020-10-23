شكرا لقرائتكم خبر عن وكأنه شرط فى العقد.. 5 أعمال فنية قضت فيهم سمية الخشاب شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة سمية الخشاب خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، حيث شاركت فى أعمال كبيرة، تصدرت فيها "الأفيشات"، وأيضا أعمال درامية، تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، وكذلك الأعمال الغنائية.

ومازال الجمهور يتذكر العديد من الأعمال المهمة لسمية الخشاب، مثل عائلة الحاج متولى، الذى شاركت فيه نور الشريف بطولته وحقق نجاحا كبيرا، لكن ما يلفت النظر أن سمية الخشاب، ظهرت فى أكثر من مناسبة وأكثر من عمل، وهى تقضى شهر العسل، فى مشاهد متكررة، الأمر الذى بدا وكأنه شرط فى عقد البطولة.

فى مسلسل "عائلة الحاج متولى"، تزوجت "مديحة" والتى كانت تلعب دورها سمية الخشاب، من "متولى" نور الشريف، وقضيا سويا شهر العسل فى الإسكندرية، ومازال رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون المشهد، والمسلسل من إنتاج عام 2001 أى قبل 20 عاما.

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عائلة الحاج متولى

فى 2003، قدمت سمية الخشاب مسلسل "الحقيقة والسراب"، مع فيفى عبده وطارق لطفى وأحمد زاهر ومى عز الدين، وأيضا تزوجت خلال أحداث المسلسل من "رياض"، وقضيا شهر العسل، ثم توفى رياض، وعاشت مع والدته "حماتها"، والتى عاملتها بشكل سيئ حتى عرفت حقيقتها جيدا.



الحقيقة والسراب

فى نفس العام قدمت سمية الخشاب مع مصطفى قمر فيلم "بحبك وأنا كمان"، وهو عمل سينمائى غنائى رومانسى، وأيضا قضت سمية ومصطفى شهر عسل، فى مشاهد تضمنت أغانى تجمعهما.



بحبك وانا كمان

وفى عام 2011، قدمت سمية الخشاب مع فيفى عبده مسلسل "كيد النسا"، وهو مسلسل كوميدى اجتماعى، تتزوج فيه سمية من أحمد بدير، زوج فيفى عبده، ويقضيان شهر عسل، ويتضمن المسلسل مقالب من الضرتين.



كيد النسا الجزء الأول

وأخيرا قدمت سمية فى عام 2017 مسلسل بطولتها وهو "الحلال"، مع مجموعة من نجوم الدراما، وأيضا تزوجت من بيومى فؤاد، وسافرا سويا لقضاء شهر عسل.