هل عادت المياه إلى مجاريها؟.. انسجام وقبلات بين كلوي كارداشيان وصديقها.. صور

رنا صلاح الدين - لم تُخف كلوي كارداشيان وصديقها تريستان طومسون علاقتهما الرومانسية على الإطلاق بعد التوفيق بينهما قبل شهرين. كما كانت مشاهد الحب والرومانسية هي السائدة في الأجواء في احتفال كيم كارداشيان بعيد ميلادها الأربعين.

كما شوهدت نجمة الواقع البالغ من العمر 36 عامًا خلال الحفلة، وهي تتلقى قبلة من طومسون على خدها بينما كانا يقفان لالتقاط صورة. وكانت حفلة عيد ميلاد كيم قد ظهرت ضمن حلقة من برنامج تليفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians.

وقد تداولت تقارير سابقة، كيف أعادت كلوي وطومسون إشعال علاقتهما الرومانسية خلال خضوعهما للحجر الصحي مع ابنتهما ترو.

انفصل الزوجان العام الماضي بعد أن تبين خيانة نجمة كرة السلة الامريكي لكلوي مع صديقة أختها كايلي جينر، جوردين وودز. في الشهر الماضي، قال مصدر لـ Us Weekly أن كلوي قد سامحت طومسون على سلوكه السابق وهي تريد المضي قدمًا في علاقتهما.