بعد استعداده للعمل.. البيت الفني يلغي مسرحية أحمد السعدني

رنا صلاح الدين - قرر القائمين على البيت الفني للمسرح إلغاء فكرة تقديم مسرحية "هاملت"، الذي كان من المفترض أن يقوم ببطولتها الفنان أحمد السعدني والفنانة ريم مصطفى، وكان سيتولى إخراجها المخرج المسرحي عصام السيد، وذلك بعد تحضيرات عديدة، والملفت إن المشروع توقف فجأة وتم تأجيله لأجل غير مسمى، بالرغم من إنه رشح للمشاركة في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم، سوسن بدر، وشريف دسوقي، وآخرين.

وكان من المفترض أن يجسد الفنان أحمد السعدني شخصية هاملت، فيما كانت ستقدم الفنانة ريم مصطفى شخصية "أوفيليا"، التي تربطها علاقة حب ببطل العمل هاملت.

مسرحية "هاملت" تعد من روائع الكاتب العالمي شكسبير، ومن أكثر أعماله شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء شركة شكسبير الملكية منذ عام 1879 وألهمت العديد من الكتاب، مثل يوهان فولفجانج فون جوته و تشارلز ديكنز و جيمس جويس.

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"هاملت" مسرحية تراجيدية مأساوية كتبها وليام شكسبير بين عامى 1599 و1602، وتقع أحداثها فى الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه.

يذكر أن بطل العرض أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنانين، أحمد السقا وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، ومقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.