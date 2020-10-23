فيديو وصور.. نجوم الفن يصلون الجونة استعدادا لبدء المهرجان اليوم

رنا صلاح الدين - وصل عدد كبير من الفنانين إلى مدينة الجونة، وذلك استعدادا لبدء المهرجان اليوم الجمعة، المقرر أن يكون حفل افتتاحه في تمام الساعة ٥ من مساء اليوم الجمعة.

نجوم الفن يصلون الجونة

وظهر عدد كبير من الفنانين الذين لديهم حرص على التواجد، ومن بينهم، إنجي المقدم، وروجينا، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، ومحيي إسماعيل، وأيتن عامر، وبوسي شلبي، ومنذر ريحانة، والمخرج أحمد شفيق جلال.

نجوم الفن يصلون الجونة

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة على ساحل البحر الأحمر، خلال ساعات، ويتخذ المهرجان العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

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ومن المقرر حضور عدد من نجمات الفن في العالم العربي ومنهن، أصالة، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، عائشة بن أحمد، رزان مغربى، سارة حناشى، فاطمة الناصر، دياموند بن عبود، مريم فرجانى، ميساء مغربى، سلافة معمار، استيفانى صليبا، لينا شماميان.

وسيشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حفل الافتتاح، وبدأ العمل على إنشاء المركز منذ عام 2019، وسيكتمل بحلول الدورة القادمة من المهرجان.

نجوم الفن يصلون الجونة

نجوم الفن يصلون الجونة