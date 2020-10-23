شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى وعلا رشدى وحسن أبو الروس يرقصون على أغنية مليونير فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد النجوم والنجمات على الجونة استعدادا لحفل الافتتاح، الذى سيقام مساء اليوم، حيث وصل عدد كبير من النجوم لمطار الغردقة صباح اليوم، وتوجهوا إلى غرفهم للتجهيز لحفل الافتتاح، ومن بين الحضور "عصابة" مسلسل "100 وش"، حيث ظهرت المخرجة كاملة أبو ذكرى، مع الفنانة علا رشدى والفنان حسن أبو الروس وهم يرقصون على أغنية "مليونير"، أغنية مسلسل "100 وش".

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.