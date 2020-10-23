شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كواليس وصول النجوم لمطار الغردقة استعدادا لافتتاح "الجونة" السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة، وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة" السينمائى، حيث مازال النجوم يتوافدون على الجونة، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، وقد وصل بالفعل لمطار الغردقة مجموعة من الفنانين والنجوم والنجمات لحضور حفل الافتتاح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات للنجوم والنجمات في مطار القاهرة قبل المغادرة، وأخرى في مطار الغردقة بعد الوصول، والتأهب والاستعدادات لحفل الافتتاح، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها على "انستجرام"، ويظهر فيها النجوم روجينا وآيتن عامر وشريف رمزى والفنان الكبير سمير صبرى والفنان محيى إسماعيل.

ويظهر أغلب النجوم والنجمات، وهم حريصون على الإجراءات الاحترازية، مع ارتداء الكمامات، وتعقيم كافة الحقائب عند الوصول لأرض المطار.

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وتنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.