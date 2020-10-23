شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مشروع تقديم مسرحية "هاملت" على المسرح القومى للسعدنى وريم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى البيت الفنى للمسرح من خطته تقديم مسرحية "هاملت" للمخرج عصام السيد والكاتب العالمى وليم شكسبير، وذلك بعد تحضيرات كثيرة وبعد اختيار أحمد السعدنى لدور البطولة "هاملت" وريم مصطفى لشخصية "أوفيليا" حبيبة هاملت، وترشيح باقى الفنانين للمشاركة فى العرض مثل سوين بدر وشريف دسوقى، لكنه توقف فجأة المشروع وتم تأجيله لأجل غير مسمى.

مسرحية "هاملت" من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء شركة شكسبير الملكية منذ عام 1879 وألهمت العديد من الكتاب، مثل يوهان فولفجانج فون جوته و تشارلز ديكنز و جيمس جويس.

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"هاملت" مسرحية تراجيدية (مأساوية) كتبها وليام شكسبير بين عامى 1599 و1602 تقع أحداثها فى الدنمارك، تدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه. هاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم‬.

يذكر أن بطل العرض أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يشارك السعدنى فى بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر وفردوس عبد الحميد ونرمين الفقى وأحمد مالك وادوارد وأحمد داش وآخرين.