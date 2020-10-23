شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للعمدة صلاح السعدنى ونجله أحمد بمرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده السابع والسبعين اليوم، حيث إنه من موليد 23 أكتوبر عام 1943، وظهر عمدة الفن في صورة نادرة تجمعه مع نجله النجم أحمد صلاح السعدني وهو يجلس على أرجله في طفولته، بملامح قريبة من شكله الحالي.



السعدني

ورغم غيابه منذ سنوات لا يزال العمدة حاضرا بفنه الراقى وأعماله الخالدة الراسخة فى أذهان الملايين، يشتاق جمهوره إلى طلته وإبداعه ولا يجد الفن من يملأ مكانه.

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صلاح السعدنى ابن البلد والحى الشعبى، صاحب المبادئ، والفلاح، العترة، الشهم خفيف الظل الذى يحمل بعضًا من صفات الأسطى حسن أرابيسك الفنان الذى يمتلك صنعة وقدرات لا يمتلكها غيره فلا يتعامل مع هذه القدرات كوسيلة للكسب ولا يهمه الكم، يكتفى بكنوز وروائع من القطع الفنية النادرة المحفورة فى أذهان جمهوره، وهو "نصر وهدان القط" صاحب المبادئ والباحث عن الكنوز فى "حلم الجنوبى"، ولهذه الأسباب ربما لا يتناسب عدد الأعمال التى قدمها السعدنى مع الامكانيات الفنية الهائلة التى يمتلكها.

صلاح السعدني حاصل على بكالوريوس زراعة، هو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني. دخل المجال الفني مع زميل الدراسة النجم عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون. من أهم أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.