شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ومى عمر فى أحدث صورة من كواليس "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان أحمد زاهر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث شهد عام 2020 توهجه فى عالم الدراما من خلال شخصية "فتحى" فى مسلسل البرنس، بالإضافة إلى مشاركته سينمائياً فى بطولة فيلم "زنزانة 7"، كما يستعد حالياً لعرض أحدث أعماله مع الفنانة مى عمر ممثلة فى مسلسل "لؤلؤ"، وقد ظهر مؤخراً فى أحدث صورة من كواليس المسلسل بصحبة مى عمر، وعلق على الصورة بكتابة "لؤلؤ .. قريباً جداً".



احمد زاهر ومى عمر

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لأحمد زاهر فى دور العرض السينمائية فيلم "زنزانة 7" الذى تخطت إيراداته 6 ملايين جنيه، وهو تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، ويشارك فى بطولته نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، ‏ومنى منير.‏