شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كارول سماحة مع ابنتها "تالا" فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية كارول سماحة فى أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام مع ابنتها "تالا"، وعلقت على الصورة بكتابة: "حبيبتى تالا"، وفور نشرها انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن تفاعلوا معها.



كارول سماحة مع ابنتها

وكانت طرحت النجمة كارول سماحة bon voyage‎ منذ 3 شهور إخراج بتول عرفة، شارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خيروكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وسط ‏إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبيرفى ‏أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب‎.‎

وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏