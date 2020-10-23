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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كارول سماحة مع ابنتها "تالا" فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية كارول سماحة فى أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام مع ابنتها "تالا"، وعلقت على الصورة بكتابة: "حبيبتى تالا"، وفور نشرها انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن تفاعلوا معها.
كارول سماحة مع ابنتها
وكانت طرحت النجمة كارول سماحة bon voyage منذ 3 شهور إخراج بتول عرفة، شارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خيروكارول سماحة والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.
وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبيرفى أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب.
وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.
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