شكرا لقرائتكم خبر عن "قشطة بالزبادى" عمل جديد يجمع لورديانة ومحمود الليثى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانة عن عمل جديد يجمعها بالفنان الشعبى محمود الليثى، حيث نشرت فيديو لهما فى الاستوديو، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانة وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".



الليثي ولورديانة

كما تستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية "خدلك باكو" من غناء الفنان إياد جمال، والذى سيتم طرحها قريبًا، حيث سيتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.