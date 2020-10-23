صورة..أحمد زاهر مع مي عمر في كواليس تصوير"لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: ظهر الفنان أحمد زاهر بصحبة الفنانة مي عمر خلال كواليس تصوير المسلسل الدرامي الجديد"لؤلؤ". ونشر زاهر، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لؤلؤ.. قريبًا جدًا". Advertisements مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، وبطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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