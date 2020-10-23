هذا ما قاله الحلفاوي عن غياب معلول عن لقاء الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أنباء غياب اللاعب علي معلول عن مباراة الأهلى أمام الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "خدوها قاعدة.. لما يبقى مفيش شبه إجماع ولا حتى أغلبية واضحة بالنسبة لاسم معين.. يبقى ما تحيروش نفسكم وتطمنوا لاختيار الكوتش".

وأضاف: "ولو اتضح إنه لا قدر الله مش موفق .. ما يقدرش حد يلومه .. لأن ما كانش فيه صح واضح".

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جاء ذلك في رده على أحد متابعيه على تويتر، والذي وجه له سؤالاً، قال فيه : "توقعاتك يا قبطان مين يلعب مكان معلول النهاردة فتحي ولا محمود وحيد؟".

تقام مباراة الإياب بين الأهلى والوداد المغربى في استاد القاهرة الدولي، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.