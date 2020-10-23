فيديو ..الاستعدادات الخاصة بمهرجان الجونة قبل ساعات من انطلاق حفل الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن آخر الاستعدادات الخاصة لحفل الافتتاح، قبل انطلاقه بساعات قليلة.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة، فيديو عبر إنستجرام، وحمل تعليقًا: "نحن على بعد ساعات فقط من حفل افتتاح GFF20، إذ يمكنك الإطلاع على جميع فعاليات السجادة الحمراء، والتعرف على مجموعة من المشاهير المفضلين، والدردشة مع عدد من أكبر صناع الأفلام والمتخصصين.. شاهد البث المباشر على صفحة GFF الرسمية على Facebook والبث المباشر على ontv الساعة 5:00 مساءً".

وكشف الفيديو، عن التحضيرات المتعلقة بمسرح الحفل الذي يستقبل الدورة الرابعة للمهرجان هذا العام، كما ظهر الإعلامي شريف نور الدين والمذيعة إنجي كيوان، على السجادة الحمراء قبل بدء الحفل.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما فى العالم العربى، ومن المقرر أن تقدم الإعلامية اللبنانية الشهيرة هيلدا خليفة، حفل إفتتاح المهرجان في دورته الرابعة.