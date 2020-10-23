صورة.. محمد نجاتي يشوق الجمهور لـ "ضربة معلم" مع محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد نجاتي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له من كواليس مسلسل "ضربة معلم". وظهر في الصورة رفقة الفنان محمد رجب، وعلق "نجاتي قائلًا: "انتظرونا قريبًا أنا وأخويا رجب في (ضربه معلم)". مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وعدد من النجوم تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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