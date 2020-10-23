تراند اليوم : حقيقة القبض على "شاكوش" و"حمو بيكا" و"عمرو كمال" خلال إحيائهم حفلة ليلية

نفى مطربو المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، وحمو بيكا، إلقاء القبض عليهم خلال إحياء حفل بمنطقة المنصورية بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، وذلك لعدم الحصول على تصاريح، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة الحفلات لمنع تفشي فيروس كورونا

وقال شاكوش في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه لم يذهب إلى الحفل على الإطلاق حيث كان متواجدًا في أحد الفنادق بمنطقة التحرير بالقاهرة.

وأشار إلى أنه "كان هناك حفل من المفترض أن أحييه في منطقة الهرم، ولكنني لم أذهب نظرًا لتأخري في الحفل الذي أحييته بالفندق، وقبل تحركي علمت أن الحفل تم إلغاؤه بعد القبض على منظميه والمشاركين فيه".

وتابع شاكوش: "أنا مروحتش خط الهرم أصلا ، ومحدش قبض عليا أنا أو حمو بيكا، وأنا كلمته هو وعمر كمال واطمنت عليهم، وعرفت إن الحفلة اتلغت، أنا بخير وزي الفل ومفيش حاجة من الكلام ده".

كما نفى زميله عمر كمال، القبض عليه هو وحمو بيكا في نفس الحفل.

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وقال في تصريحات صحفية: أنا بخير وحمو بيكا لم يتم القبض عليه لأن لديه تصريح غناء، وبالفعل كان متواجدًا في الحفل ولكن لم يتم القبض عليه، بينما تم القبض على فنانين آخرين تواجدوا في الحفل بدون تصاريح .

وعلق حمو بيكا على الأنباء المتداولة بنشر "سكرين شوت" من خبر القبض عليه المزعوم، وعلق قائلاً: "ده الكدب اللي كنت بقول عليه من شويه".

وكان قد نفى القبض عليه في منشور سابق قائلاً: "بنقول للصحافة الكاذبة تبطل شوية احنا في بيوتنا و زي الفل وماشيين بالقانون وبكافة التصاريح VIB بنكذب اي خبر".

وكانت شرطة المصنفات الفنية قد داهمت حفلا بمنطقة المنصورية فجر اليوم، وألقت القبض على عدد من مطربي المهرجانات نظرًا لعملهم دون تصاريح.