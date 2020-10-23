تراند اليوم : بوادر أزمةجديدة لمحمد رمضان مع فنان شهير والأخير: لن أسمح بهذا الأمر

كشف الفنان المصري، حمادة هلال، عن مفاجأة تتعلق بأحدث أغاني مواطنه الفنان، محمد رمضان، التي يحضر لها حاليا، وهي أنه انتهى منذ فترة من تسجيل أغنية تحمل نفس اسمها.

وأشار هلال في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إلى أن أغنية "الشرع محللي أربعة" هي موجودة معه بتنازلاتها منذ حوالي 3 أشهر وكان من المفترض أن يطرحها، ولكنه أجلها بسبب ظروف خاصة تعرض لها.

وتابع أنه كان من المقرر أن يطرح هذه الأيام أغنيته الجديدة "طحن بطحن"، لكنه "فوجئ بمجهود يضيع وفكرة أغنية يتم أخذها"، رافضا أن يعتبر ذلك سرقة لأنه اتهام كبير.

وفيما رجح حمادة هلال للبرنامج أن "يكون تشابه اسم أغنية محمد رمضان "الشرع محللي أربعة" مع اسم أغنيته توارد أفكار، فقد أكد أن "هذه أغنية تعبنا فيها جدا وعملنا عليها، ولن أعطي فرصة لأحد بأن يأخذ مجهودي".

وكان محمد رمضان أعلن مؤخرا لجمهوره عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنه يصور حاليا أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة" في الإمارات العربية المتحدة.