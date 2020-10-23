تراند اليوم : "راغب علامة": إن شاء الله ربنا ينعم علينا برئيس مثل "السيسي"

أعرب المطرب اللبناني، راغب علامة عن تمنيه أن يرزق الله لبنان رئيسًا مثل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد مننذ عام 2014.

وقال في مداخلة مع الإعلامي وائل الابراشي على القناة الأولى المصرية: "إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الامام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله بحطوه في البنوك خارج البلد.."

وأضاف: "رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر الي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة.."

وتابع آملاً: "إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي".

ويشهد لبنان منذ عام أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة، وتفشّي وباء كوفيد-19، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح.



