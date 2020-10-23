حرص النجم أحمد السعدني عن تهنئة والده الفنان الكبير العمده صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ 77، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر "السعدني" صورة لوالده وعلق عليها قائلة : "كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة"،وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور مهنئين والده بعيد ميلاده ومتمنيين للثنائي دوام الصحة والسعاده في حياتهم الفنية والشخصية.
ويذكر أن يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني الذي لقبه الجمهور بالعمده بعيد ميلاده الـ 77، عرفه الجمهوربأعماله المميزة والمختلفة وعلى الرغم من غيابه السنوات الأخيرة إلا أنه ما زالت أعماله راسخة في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.
الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني شارك مؤخرًا في مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجم وبمبم، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السعدني يوجه رسالة لوالده في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.