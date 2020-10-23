شاهد.. أحمد السعدني يوجه رسالة لوالده في عيد ميلاده

حرص النجم أحمد السعدني عن تهنئة والده الفنان الكبير العمده صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ 77، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "السعدني" صورة لوالده وعلق عليها قائلة : "كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة"،

وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور مهنئين والده بعيد ميلاده ومتمنيين للثنائي دوام الصحة والسعاده في حياتهم الفنية والشخصية.

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ويذكر أن يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني الذي لقبه الجمهور بالعمده بعيد ميلاده الـ 77، عرفه الجمهور

بأعماله المميزة والمختلفة وعلى الرغم من غيابه السنوات الأخيرة إلا أنه ما زالت أعماله راسخة في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني شارك مؤخرًا في مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجم وبمبم، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري.