في عيد ميلاد العمدة.. معلومات لاتعرفها عن صلاح السعدني

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني الذي لقبه الجمهور بالعمده بعيد ميلاده الـ 77، عرفه الجمهور بأعماله المميزة والمختلفة وعلى الرغم من غيابه السنوات الأخيرة إلا أنه ما زالت أعماله راسخة في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها

حاصل على بكالوريوس زراعة.

من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية.

شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

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دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية.

عمل في الكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات

التلفزيونية والمسرح.

من أهم أدوراه في التليفزيون العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية" مع النجمان يحيى الفخراني وصفية العمري، "أرابيسك، القاصرات، بين القصرين، الناس في كفر عسكر".

كما قدم 5 عروض مسرحيه أبرزهم : "باللو باللو، الملك هو الملك".

قدم أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا أبرزهم : "الأرض، شياطين الليل، مدرسة الحب، طائر الليل الحزين، أحترس نحن المجانين".